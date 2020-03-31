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В Перми скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщается в телеграм-канале «Стоп коронавирус. Пермь».

Отмечается, что у мужчины было онкологическое заболевание.

«У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Врачи боролись до последнего…» — говорится в сообщении.

Раскрыт механизм проникновения коронавируса

Как сообщал «Рамблер», количество заболевших коронавирусом в РФ выросло на 500 человек за сутки и достигло 2337 человек. Скончались 17 человек. Полностью выздоровел 121 пациент. В Пермском крае подтверждены 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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