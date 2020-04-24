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В Калининградской области решили открыть все непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, работа которых была приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил губернатор российского региона Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Магазины откроются 29 апреля, салоны и парикмахерские — с 4 мая, уточнил Алиханов.

Алиханов также заявил, что тотальный режим самоизоляции будет пересмотрен. Он останется обязательным для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Непродовольственные магазины, а также торговые центры, развлекательные и спортивные заведения и точки общепита, за исключением доставки приостановили работу с 28 марта. Массовые мероприятия запрещены в регионе до 17 мая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть еще неделя на решение вопроса о продлении режима самоизоляции после 30 апреля. Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции может быть продлен на май.

По данным на 24 апреля, в Калининградской области выявлено 189 случаев коронавируса, выздоровели 48 человек, умер один. Всего в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных превысило 68 тысяч в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 615 пациентов, 5568 — выздоровели.

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