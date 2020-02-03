Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Нехаев заявил, что за последнюю неделю жители региона раскупили трехгодичный объем масок. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

«Нужно брать эту ситуацию на контроль. Этот вопрос проработан по всем районам края, но нужно продолжать следить за постоянным наличием необходимого», — заявил Нехаев.

Минздраву края поручили провести мониторинг наличия препаратов и медицинских средств, а антимонопольная служба должна установить контроль за ценами в аптеках.

«У нас есть сведения, что вчера маски стоили один рубль 20 копеек, а к вечеру их уже продавали за десять рублей», — заявила замглавы правительства Аягма Ванчикова.

Чиновники подчеркнули, что дефицита противовирусных лекарств в регионе нет.

31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Пациентов госпитализировали в Забайкалье и Тюменской области, оба они — граждане Китая.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стал 361 человек, общее число заболевших в Китае превысило 17 тысяч, а выздоровели 475 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в России, Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

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