Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик предложил запретить концерт немецкой рок-группы Rammstein после скандала с публикацией порноклипа солиста коллектива Тиля Линдеманна. Обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя Котик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

В письме говорится о недопустимости гастролей группы в России, поскольку Линдеманн своим поведением «пропагандирует разврат и насилие».

«В преддверии празднования 75-летия Великой Победы, немецкий вокалист планирует организовать очередную оргию в нашем городе», — написал помощник депутата.

По мнению Котика, подобные мероприятия являются «глумлением над памятью людей, воевавших с фашистской Германией».

Линдеманн с начала февраля выпустил два провокационных клипа. Помимо композиции Platz Eins, он представил свой новый проект с русским матерным названием, а ролик Till the End («До конца»), снятый в стиле жесткого порно, был выложен на популярный порносайт. При этом музыкант сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео. Оба ролика были сняты в Санкт-Петербурге.

Позднее снявшимся в клипе россиянкам начали поступать угрозы. Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок.

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