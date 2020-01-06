В Костромской области открыли «детский сад» для людей пожилого возраста. Каждое утро из дома пенсионеров забирает бесплатное такси и довозит до учреждения, где они весь день находятся под присмотром социальных работников, кушают и занимаются.

Как рассказала «Российской газете» костромичка Ирина Осипенко, «детский сад» для престарелых воспитанников стал для ее семьи настоящим спасением. Несколько лет назад мама Ирины перенесла инсульт: у нее начались проблемы с памятью и двигательной активностью. Тогда женщине пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за больной — отдать родного человека в интернат она не решилась. С открытием «детсада» для пожилых многие проблемы решились.

«Это для меня спасение: днем мама под присмотром, с ней занимаются, ее кормят. Я могу заняться своими делами, сходить к врачу, вернуться к работе. А вечером мама возвращается домой. Она остается рядом с нами, в семье», — рассказала Ирина Осипенко.

Как отмечает издание, Костромская область стала одним из первых российских регионов, где заработала новая программа долговременного ухода за пенсионерами в рамках нацпроекта «Демография». Деньги на создание «детсада» для пожилых также поступили в рамках нацпроекта из федеральной и региональной казны. При этом часть средств собрали активисты социально ориентированных некоммерческих организаций.

Видео дня. Тель-Авив ушёл под воду