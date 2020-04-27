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Жители Свердловской области будут обязаны носить медицинские маски в магазинах, в общественном транспорте и в закрытых помещениях, а нарушителей будут штрафовать. Такой режим заработает с 1 мая. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на совещании у полпреда в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.

«В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — сказал Куйвашев. Сумму штрафов губернатор не назвал.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе на 27 апреля зафиксировано 454 случая коронавируса, 88 человек выздоровели, 1 пациент скончался. Всего в стране число случаев заражения достигло 87 147, таким образом, Россия обогнала Китай.

Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Такие сроки назвал в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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