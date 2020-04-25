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В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом 48 монахинь заразились коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что въезд в село Дивеево временно ограничили. Зараженные изолированы в обители.

«Интерфакс» со ссылкой на Нижегородскую митрополию сообщает, что сестры находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что у 18 священников и монахов, служащих в храмах и монастырях Московской епархии РПЦ, диагностирован коронавирус. Также говорилось о наличии у 21 священника и монаха симптомов коронавирусной инфекции, их диагноз не подтвержден.

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