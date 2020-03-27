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В Санкт-Петербурге начала действовать «карантинная» полиция. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Управление МВД по Петербургу и Ленинградской области создало дежурные группы, которые круглосуточно обрабатывают информацию для выявления граждан, которые нарушают обязательный режим изоляции.

За два дня 25 и 26 марта в результате проверки петербуржцев, которые должны находиться на карантине после возвращения из стран, где было выявлено массовое заболевание Covid-19, полицейские выявили 22 нарушителя, уточняет «Фонтанка». По данным издания, 20 человек доставлены в пансионат «Заря», где они находятся на принудительном карантине. Двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу.

По данным на 27 марта число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. Зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, еще трое умерли.

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