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В российском городе Златоусте (Челябинская область) «похоронили» живого вице-губернатора Олега Климова — на доме, где чиновник жил раньше, появилась мемориальная табличка. Фото опубликовал местный краевед Юрий Латышев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Памятный знак разместили на пятиэтажном доме №2 по улице Карла Маркса.

«Особую пикантность этому объекту придает мемориальная доска живому чиновнику», — написал Латышев.

В настоящее время Климов занимает пост замгубернатора региона и министра общественной безопасности.

«В этом доме длительное время проживал Климов Олег Борисович, генерал-майор МЧС России. С января 2005 года по февраль 2013 года — начальник главного управления МЧС России по Челябинской области. С 2015 года — заместитель Губернатора Челябинской области», — написано на табличке. При этом название региона выгравировано с ошибкой — «Челябинсткой».

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