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У 34-х постояльцев и сотрудников Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Смоленской области.

Накануне, 13 апреля, в регионе объявили о 21 случае заражения коронавирусом, в том числе одном — в доме-интернате. Через день стало известно о 34-х новых зараженных.

В смоленской администрации рассказали, что на повторный анализ направили 86 анализов постояльцев и сотрудников интерната. Пока подтвердились 34 пробы. Интернат закрыли на карантин.

Как сообщал «Рамблер», за все время в Росси выявили 21 102 зараженных новым коронавирусом, 1 694 из них выздоровели, 170 человек умерли. За последние сутки прирост составил 2 774 пациента.

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