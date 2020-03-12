Общество «Трудовые резервы» выступило с предложением открывать физкультурно-спортивные клубы в офисах и на производстве для решения президентской задачи по увеличению числа сторонников ЗОЖ среди россиян. С такой инициативой организация обратилась к министру спорта РФ Олегу Матыцину.

«Трудовые резервы» уже разработали методические рекомендации по открытию и оборудованию клубов и попросили чиновников утвердить их, а также поддержать начинание финансово, выяснили «Известия».

На данный момент схема открытия спортклуба в офисе выглядит так. Инициативная группа сотрудников образует физкультурно-спортивное общество и обращается к «Трудовым резервам». Общество, в свою очередь, ведет переговоры с работодателем. Если его удается убедить, то представители общества опрашивают сотрудников об их спортивных предпочтениях, готовят помещения, помогают выбрать и закупить оборудование.

По словам президента общества Ильи Галаева, от работодателя для открытия спортклуба требуется найти помещение площадью от 45 кв. м и закупить тренажеры или другой инвентарь — от 1 млн рублей.

Он добавил, что в прошлом году «Трудовым резервам» удалось открыть 38 физкультурно-спортивных клубов на предприятиях.

По мнению экспертов, компаниям выгоднее иметь собственные спортзалы, чем оплачивать сотрудникам фитнес-абонементы, однако так поддерживать свой персонал в хорошей форме может лишь крупный бизнес.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Трудовой спорт: в офисах предложили открывать фитнес-залы