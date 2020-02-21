Аптечная наценка на лекарства в российских аптеках увеличилась впервые с 2016 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group. В 2019 году она составила 24,6%.

Эксперты предполагают, что увеличение наценок может быть связано с падением спроса на лекарства. В прошлом году россияне купили 5,1 миллиардов упаковок лекарств, на 1,8% меньше, чем годом ранее. Но в этом году ее увеличение вряд ли продолжится: после скандала с завышением цен на маски за ними тщательно следит ФАС. Аналитики DSM Group считают, что наценка останется на уровне 24%.

В 2016 году аптечные наценки на лекарства в среднем составляли 25,8% от конечной стоимости, приводят «Известия» информацию DSM Group. Этот показатель планомерно снижался до 25,1% в 2017-м и 23,9% в 2018-м. В прошлом же году он впервые вырос до 24,6%. Самый значительный — 34,6% — размер наценки оказался на препараты, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп. Также высокие показатели у средств для кожи (29,7%), противопаразитарных (28,1%) и лекарств от простуды (27%).

«Известия» отмечают, что в аптеках гораздо выше маржа на сопутствующие товары, а не на медикаменты. Тем не менее они в последние годы падают. Например, наценки на БАДы снизились с 40,7% в 2016 году до 33,1% в 2019-м, на средства по уходу за полостью рта — с 42,7 до 37,8% за тот же период, на косметику — с 41,4 до 39,5%. Почти не изменилась маржа с продажи диагностических приборов (с 33,3 до 33,7%) и барьерных контрацептивов (с 40,8 до 40,6%).

«Основной вид конкуренции для аптек — ценовая. Соответственно, несколько лет все старались работать на минимальных наценках. Это компенсировалось бонусами от производителей за большие объемы продаж. В 2019-м, когда спрос начал падать, эти бонусы уменьшились и были компенсированы увеличением наценок. Начиная с 2010-го наценки в аптеках многие годы снижались благодаря государственному регулированию цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП)», — прокомментировала «Известиям» ситуацию Елена Неволина, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата».