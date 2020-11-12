В Карелии построят бутафорский концлагерь для школьников. Там детям планируют продемонстрировать жизнь и быт финских переселенческих лагерей в период с 1941 по 1944 годы. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

Комплекс расположен в деревне Ватнаволок Кондопожского района. За его основу были взяты декорации фильма «Весури», который был снят в регионе. На строительство концлагеря был выделен президентский грант в размере трех миллионов рублей.

Ожидается, что его смогут открыть для посещения уже в декабре. В настоящее время строительство комплекса находится на стадии завершения: в музее уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

«Мы надеемся увидеть здесь самих бывших малолетних узников, которые смогут поделиться со школьниками своими воспоминаниями», — рассказала в интервью телеканалу глава фонда-организатора «Открытые возможности» Наталья Абрамова.

Изначально бутафорский концлагерь планировали построить в деревне Шайдома, затем возведение перенесли в город Кондопога. Однако местные жители выступили против такого комплекса. В итоге разместить музей на своей территории согласился владелец базы отдыха из деревни Ватнаволок.