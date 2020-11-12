Около сотни центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроют в Мордовии до 2024 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Солдатова, передает ТАСС.

По ее словам, в регионе уже создано 69 таких центров. Благодаря им школьники из сельской местности и малых городов могут изучать предметы с использованием высокотехнологичных рабочих мест, подчеркнула Солдатова.

«Тренажеры-манекены, очки, шлемы виртуальной реальности, интерактивные комплексы, 3D-принтеры, квадрокоптеры и другие современные устройства позволяют ребятам получать учебные навыки и закреплять знания с помощью интересных экспериментов», — добавила министр.

«Точки роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование». В рамках проекта в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое.

Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. По указу президента России Владимира Путина сроки всех нацпроектов продлены с 2024 года еще на шесть лет.