Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ началось в посольстве России в Токио, передает корреспондент Mpravda.com.

Голосование проходит с соблюдением всех мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. При входе на территорию посольства у всех измеряют температуру, затем на входе в здание школы, где расположен избирательный участок, также еще раз измеряется температура, входящие дезинфицируют руки, если с собой не оказалось маски, ее можно получить тут же. На самом избирательном участке у всех сотрудников маски и перчатки. Для голосования выдается индивидуальная ручка для того, чтобы предотвратить потенциальное распространение инфекции при передаче другому лицу.

За время, которое корреспондент Mpravda.com провел на избирательном участке, проголосовать пришли около 10 человек.

Помимо посольства РФ в Токио, проголосовать в среду можно в Генеральных консульствах Российской Федерации в Ниигате, Осаке и Саппоро.

Голосование продлится до 20.00 (14.00 мск).