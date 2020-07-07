В Якутске нашли массовое захоронение мигрантов в лесу. Пока следователям удалось установить личности лишь двоих усопших.

Несанкционированное кладбище обнаружили в районе местной птицефабрики, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета России.

Там оказались похоронены пятеро мигрантов, причем у трех могил надгробий не было. Очевидцы сообщили, что в лесополосе также валялись пустые гробы.

Отмечается, что неподалеку от безымянных захоронений располагается санкционированное кладбище.

Директор местного ритуального агентства Парфирий Шестаков пояснил агентству Regnum, что двое похороненных мигрантов — уроженцы Таджикистана и Киргизии. Сейчас следователи устанавливают личности остальных усопших.