Занятия в российских школах с 1 сентября будут проходить в очном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

«Первого сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. Школы начнут работать по особому графику, [будут] отменены массовые мероприятия. Но главное — традиционные занятия останутся», — сказал Кравцов.

По его словам, министерство «в ручном режиме» контролирует подготовку школ к новому учебному году. «Будет проведена их дезинфекция, предусмотрены меры проветривания помещений, термометрия на входе. Мы договорились с Министерством здравоохранения — в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», — напомнил министр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,8 млн человек, свыше 731 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровел 696 681 человек, умер 15 001. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.