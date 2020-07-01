Российским автомобилистам, систематически нарушающим правила дорожного движения (ПДД), могут запретить пользоваться каршерингом.

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил каршеринговым компаниям создать свою базу нарушителей, а также направлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки конкретных автомобилистов на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», — сказал Черников в интервью «Аргументам и фактам».

По словам главы ГИБДД, увеличение числа каршеринговых автомобилей приводит и к увеличению числа ДТП с их участием, а молодые водители часто полагают, что за рулем арендованной машины соблюдать правила «совсем не обязательно».

«Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что в ДТП лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать чаще. Среднестатистический портрет таких нарушителей — молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме», — отметил Черников.

Глава российской Госавтоинспекции также рассказал, за какие нарушения чаще всего штрафуют водителей на российских дорогах.

Прежде всего это превышение скорости от 20 до 40 километров в час — за первые пять месяцев 2020 года за такое нарушение было выписано 39 миллионов штрафов. Еще 1,1 миллиона водителей получили штрафы за превышение скорости от 40 до 60 километров в час, миллион — за непристегнутый ремень. Три миллиона водителей проигнорировали дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона — стоп-линию и красный сигнал светофора.

Также генерал-лейтенант Черников сообщил, что каждое третье смертельное ДТП происходит из-за выезда на полосу встречного движения. «Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85% участников дорожных аварий. Каждое третье связано с выездом на полосу встречного движения, каждое пятое — с нарушением скоростного режима, каждое шестое — с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части», — отметил глава ГИБДД.