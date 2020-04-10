Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-системы на определение антител к новому коронавирусу. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте в пятницу, 10 апреля.

Тест-система получила название «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор». Отмечается, что она была разработана в кратчайшие сроки и прошла все необходимые технические и клинические испытания.

Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет, а также проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

Ранее 10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у четверти заразившихся коронавирусом симптомов инфицирования не наблюдается, заболевание COVID-19 у них не развивается.

Ранее в апреле японские ученые обнаружили поражения легких у людей, которые переболели COVID-19 в бессимптомной форме. Речь идет об «эффекте матового стекла». Специалисты пришли к выводу, что, даже несмотря на легкую форму заболевания, COVID-19 способен нанести вред организму.

9 апреля в Минздраве назвали пять главных симптомов коронавируса, среди них оказались в том числе одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.

По состоянию на 10 апреля в России диагностировано 11 917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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