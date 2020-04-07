За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции.

«Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки выздоровели 88 человек.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 697, затем следует Санкт-Петербург (69), Подмосковье (67), Брянская (32) и Калининградская (29) области. В других регионах число заболевших — 19 и меньше.

Впервые диагноз был поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. На данный момент подтвержденных случаев нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 7497. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил, что сейчас под медицинским наблюдением остаются 185 тыс. человек. Проведено более 795 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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