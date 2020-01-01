Владельцы отелей с фондом более 15 номеров с 1 января будут нести ответственность за отсутствие свидетельств о присвоении им определенной категории. Норма закона, принятого в 2018 году, вступила в силу с 1 января 2020 года.

Регулирует деятельность отелей федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». В соответствующей статье закона говорится, что предоставление услуг без свидетельства о «звездности» гостиницы влечет за собой административную ответственность, сообщает в среду ТАСС.

30 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции против сервиса бронирования Booking.com. На следующий день сервис заявил об отсутствии нарушений в требованиях к отелям.

По его данным, сервис гарантирует открытое, понятное и предсказуемое сравнение цен для потребителей и способствует постепенному развитию бизнеса для отелей-партнеров. Сами объекты недвижимости, а не Booking.com, решают, какие устанавливать цены. В ответ Booking.com привлекает для них клиентов со всего мира.