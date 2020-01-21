Американский интернет-магазин iHerb обязан удалить мобильное приложение для российских пользователей. Такое постановление вынес Ульяновский областной суд, который удовлетворил иск прокуратуры. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на сайт Засвияжской районной прокуратуры.

Ранее прокуратура обнаружила, что при помощи приложение iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Претензии прокуратуры касаются консервантов или растений, которые содержат БАДы, представленные в интернет-магазине iHerb: использование некоторых их них запрещено в России при производстве детских продуктов и БАДов.

Первым претензии к iHerb высказал исполнительный директор саморегулируемой организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков, пишут «Ведомости». Он приобрел в интернете несколько десятков продуктов компании и отдал их на экспертизу. Тогда он утверждал, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Жалобу в прокуратуру направил член думского комитета по охране здоровья Александр Петров, к которому Жестков обратился со своими материалами.