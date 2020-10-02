Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для убийц и насильников детей.

Миронов отметил, что мораторий на смертную казнь в России действует с момента вступления в Совет Европы. Но после принятия поправок к Конституции национальное законодательство получило приоритет над международным.

«С учетом мнения большинства граждан нашей страны, а большинство граждан за возвращение смертной казни для таких преступлений, можно игнорировать международные соглашения», — заявил глава «СР» в интервью «360».

По словам Миронова, «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни. В нем, в частности, будет предложено рассмотрение уголовных дел в отношении убийц и насильников детей исключительно судом присяжных. При этом привести приговор в исполнении можно будет не ранее чем через год.

«За этот год необходимо, чтобы Верховный суд в составе трех судей рассмотрел это дело и либо подтвердил вердикт (и тогда смертная казнь приводится в исполнение), либо какой-то иной вариант. Это страховка с точки зрения работы нашей судебной системы», — отметил Миронов.

Глава «Справедливой России» также прокомментировал инициативу по химической кастрации педофилов. По его словам, препарат оказывает лишь временное действие.

«Представить себе, что добровольно эти сволочи будут принимать лекарство, трудно. В связи с этим я планирую в ближайшее время провести в режиме онлайн совещание с экспертами по этой тематике», — добавил парламентарий.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре в Рыбинске были изнасилованы и убиты сестры 8 и 13 лет. Подозреваемый в убийстве детей ранее был судим за изнасилование, убийство и надругательство над телами умерших.