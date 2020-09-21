Парламентарии предложили позволить местным властям изымать и сносить любые жилые дома. Об этом сообщает «Коммерсант».

Некоторое время назад группа сенаторов и депутатов внесла в Государственную думу проект закона, в котором предложила наделить местные власти полномочиями составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов с целью создания благоприятных условий проживания граждан.

Они предлагают позволить делать это с одобрения двух третей собственников или нанимателей квартир при условии предоставления переселенцам равнозначного жилья в том же населенном пункте или районе или выплаты им денежной компенсации.

«Многое в законопроекте явно взято из нормативной базы по программе реновации в Москве», — отмечает «Коммерсант».

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что тот не потребует расходов из федерального бюджета России. Председательница комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская высказала мнение, что таким образом авторы законопроекта пытаются избежать процедуры правительственного отзыва на него.