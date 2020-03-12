В России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сказано в сообщении Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, поступившего «Известиям» в четверг, 12 марта.

Четыре случая были подтверждены в Москве, по одному заболевшему находятся в Калининграде и Краснодарском крае. Как показало эпидемиологическое расследование, все инфицированные в последние две недели посещали страны, которые признаны неблагополучными по коронавирусу.

«Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сказано в сообщении.

Отмечается, что трое заболевших прибыли в столицу тем же рейсом из Италии, что и двое ранее инфицированных пациентов. На данный момент они проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Всего в столице выявлено 19 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 34 человека. Инфекция в разное время была выявлена в Москве, Московской, Белгородской и Калининградской областях, Липецке, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания и 827 смертей, вызванных COVID-19.

11 марта стало известно, что Россия с 13 марта ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Также с 13 марта Россия прекратит гражданам Италии выдачу виз, кроме деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.