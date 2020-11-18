Статистика заболеваемости коронавирусом растет, таким образом сезонный рост заразившихся ОРВИ сопровождается еще и этим обстоятельством. Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Уточняется, что в стране от гриппа привиты более 60,2 млн человек, что составляет около половины населения (41,2%).

Напомним, некоторые симптомы коронавируса и гриппа схожи, например, кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако у болезней есть и существенные отличия. В частности, при COVID-19 могут пропасть чувства вкуса и обоняния. Всемирная организация здравоохранения рекомендует пройти вакцинацию от гриппа.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как россиянам поддерживать свой иммунитет в период распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса. Он посоветовал сбалансированно питаться, принимать витамин D, заниматься физической активностью.