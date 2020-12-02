Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 25 345 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5108 (20,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, в столице зарегистрирован 5191 новый случай заболевания, в Санкт-Петербурге — 3684, в Подмосковье — 1148.

За сутки в России выписаны 26 882 человека после COVID-19, за все время — 1 830 349, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 882 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России — 1 830 349», — говорится в сообщении.

За сутки в России впервые подтверждена смерть 589 человек с COVID-19, за все время — 41 053, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 589 летальных случаев… За весь период по России умерло 41 053 человека», — говорится в сообщении.

В частности, 82 смерти зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 75 — в Москве, 32 — в Подмосковье.