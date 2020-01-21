На третьей неделе 2020 года на территории Российской Федерации по-прежнему зарегистрирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 21 января говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Так, в период с 13 января по 19 января 2020 года на территории России наблюдался невысокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.)

Небольшое превышение недельных эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ отмечено в Ставрополе, Уфе, Оренбурге, Астраханской области и Алтайском крае, уточняет «Газета.ру».

В целом по стране при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ привиты более 73,95 миллиона человек — 50,5% от численности населения.

16 января Роспотребнадзор рекомендовал избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску, чтобы не подхватить ОРВИ.