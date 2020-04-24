В Российской Федерации за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациента с коронавирусом в 85 регионах. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Москва по-прежнему остается лидером по количеству случаев нового заражения, в столице заболели 2 957 человек. За ней идут Московская область (611) и Санкт-Петербург (253).

Общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в России более 161 тыс. человек остаются под наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Количество сданных тестов на инфекцию в стране превысило 2,5 млн. При этом за последние сутки было выполнено 150 тыс. проверок.

Накануне в России замедлился рост числа больных коронавирусной инфекцией, а общее число заболевших в России достигло 62 773 человек.

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