В России готовятся к внедрению полностью беспилотных автомобилей — без инженера-оператора в салоне. Соответствующее предложение «Яндекс» направил Минтрансу. Как выяснили «Известия», бизнес уже сейчас готов начать коммерческую эксплуатацию автономных такси в ряде регионов.

«Его (письма. — Ред.) первая часть касается разработки федерального закона (о беспилотниках). Мы предложили разделить формирование нормативной базы на несколько этапов, чтобы плавно перейти от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем к их коммерческому использованию в полностью автономном режиме», — рассказал «Известиям» руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

На период проработки закона «Яндекс» предлагает разрешить беспилотным машинам движение по дорогам без инженера и их использование в коммерческих сервисах. Например, запустить беспилотное такси в «Иннополисе» (Татарстан) и его окрестностях.

Сегодня федеральное законодательство предусматривает, что беспилотник не может выехать на дорогу общего пользования (вне закрытых территорий и полигонов) без человека внутри. Инженер-оператор должен прийти на помощь в критической ситуации, в том числе при риске ДТП или поломке.

В пресс-службе Минтранса подтвердили «Известиям», что прорабатывают варианты поэтапного ввода в эксплуатацию беспилотников. Эксперты полагают, что опробовать беспилотники без оператора в салоне — актуальная идея в период пандемии коронавируса, однако их появление на дорогах может создать неудобства для автомобилистов.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» от 27 апреля.