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Критерии госпитализации пациентов с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. С таким предложение на совещании с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой выступил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, передает «Интерфакс».

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По его словам, россиян необходимо отправлять в больницу по более конкретным признакам.

«Придется модифицировать критерии госпитализации — то есть [госпитализировать] не по формальным признакам — температура 38 или меньше, а именно по дыхательной недостаточности, чтобы на медицинскую сеть ложилась нагрузка на тяжелых больных, а не тех, кто может находиться дома на амбулаторном лучении», — объяснил эпидемиолог.

Рамблер

Ранее сообщалось, что Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях вирусологов о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса. В ходе того же совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила сомнение в том, что в России откажутся от режима самоизоляции в ближайшее время.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

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