В Москве, Новосибирске, а также Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское движение Узбекистана». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Таким образом, пресечена деятельность межрегиональной структуры организации. Задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников. Спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.

Задержанные призывали к терроризму. Они совершали вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий. Также они занимались финансированием террористов в Сирии. У них были изъяты запрещенная религиозная литература, а также пропагандистские видеоматериалы боевиков и поддельные паспорта.