За сутки в России зарегистрировано 439 летальных случаев среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. За всё время эпидемии в стране скончались 32 032 человека с COVID-19.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Днём ранее в России умерли 432 пациента с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в реанимациях российских больниц находятся более 6 тыс. пациентов с COVID-19.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.