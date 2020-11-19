В России в течение суток зарегистрировано 23 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии подтверждено 2 015 608 случаев COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в стране было выявлено 20 985 случаев COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране около 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Число заболевших COVID-19 во Франции превысило два миллиона

Президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал глав российских регионов не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.