В России за сутки зарегистрировали 4828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 937 321. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Накануне было выявлено 4748 случаев заболевания COVID-19.

Ранее стало известно, что более 33,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.