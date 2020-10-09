В России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 272 238 случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил оперштаб.

Накануне было зафиксировано 11 493 случая COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 в России в сентябре — офисные работники.