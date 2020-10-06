В России за сутки выявили 11 615 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 237 504 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусой инфекцией COVID-19 — 11 615 в 84 регионах», — говорится в сообщении штаба.

Накануне сообщалось, что в стране за сутки выявлено 10 888 новых случаев коронавируса.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.