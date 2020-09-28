Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 159 573. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8135 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2200 (27,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России было выявлено 7867 случаев коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост числа выявленных случаев заболевания с несоблюдением правил профилактики и наступлением сезона острых респираторных вирусных инфекцией.