Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 509, до 1 068 320, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это максимальное значение с 30 июля, когда штаб так же сообщил о 5 509 выявленных случаях.

По данным штаба, суточный прирост в относительном выражении не превышает 0,5% уже 30 дней подряд.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 475 за сутки, всего выздоровели 878 700 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 57 против 94 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 635 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.