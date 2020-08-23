За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 4 852. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Подчеркивается, что новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. Известно также, что у 1 147 зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 956 749 случаев заболевания.