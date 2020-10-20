Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 16 319, это максимум за все время пандемии. Общее число заразившихся выросло до 1 431 635, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В относительном выражении прирост этого показателя увеличился до 1,2%.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 695, вновь обновив максимум с начала пандемии. Днем ранее в городе выявили 686 заразившихся.

Кроме того, максимум был обновлен в Нижегородской области, где подтвердили 366 случаев (до этого — 12 мая и 2 июня — в регионе дважды регистрировали 354 инфицированных), Алтайском крае — 305 (прежний максимум составлял 246 заболевших), Ямало-Ненецком автономном округе — 288 (предыдущий — 248), а также еще ряде регионов.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 9 704, до 1 085 607. По подсчетам ТАСС, это максимум с 15 июля. Согласно данным штаба, доля вылечившихся сократилась до 75,8%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 269 против 179 днем ранее. В общей сложности из-за заболевания умерли 24 635 человек, или 1,72% инфицированных, следует из данных штаба.