В России в течение суток зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни», — заявили в оперштабе.

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