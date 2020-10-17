В России в течение суток зафиксировали 14 922 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 384 235. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Днём ранее в стране было выявлено 15 150 случаев заболевания COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об уровне мутации коронавирусной инфекции COVID-19.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не исключил, что Россия подходит ко второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.