Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 248 619 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 (27,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было зафиксировано 11 615 случаев COVID-19.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в городе связан с тотальным несоблюдением масочного режима.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.