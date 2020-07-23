В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, Всего за время эпидемии в стране подтверждено 795038 случаев коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 848 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 620 (27,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 5862 случая коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число проведённых в России тестов на коронавирус превысило 26 млн