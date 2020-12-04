В России коронавирус за сутки выявлен у 27 403 человек в 85 регионах. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 402 949, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (6868), Петербурге (3694), Подмосковье (1223). Самые низкие — в Ненецком округе (6) и на Чукотке (5).

За день выздоровело 28 901 пациентов, еще 569 скончалось. Всего вылечилось 1 888 752 зараженных, умерло 42 176.

3 декабря было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения. За день инфекция подтвердилась у 28 145 человек.