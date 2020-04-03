В России за минувшие сутки зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи заражения зафиксированы в 32 регионах страны, из них в Москве — 448, в Подмосковье — 34. Впервые были выявлены заболевшие в Ингушетии и Еврейском автономном округе.

За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода. Полностью выздоровели 46 человек.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 4149 в 78 регионах. За весь период наблюдения было зафиксировано 34 летальных исхода, 281 человек выздоровел.

Накануне сообщалось о 3548 случаях коронавируса в 76 регионах и 30 умерших от заболевания.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев инфекция была выявлена более чем в 190 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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