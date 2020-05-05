За минувшие сутки в России выявили 10 102 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Москве — 5714.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Ранее, 4 мая, пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева сообщила о том, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.

1 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус продлил режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в мире. Режим ЧС действует с 30 января. Следующее заседание будет созвано в течение примерно 90 дней.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в более 210 странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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