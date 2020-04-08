В России за сутки умерли пять пациентов с подтвержденным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в среду, 8 апреля, в оперативном штабе.

«За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано пять летальных исходов», — отмечается в сообщении.

Также за последние сутки полностью выздоровели 86 пациентов.

По информации оперативного штаба, в общей сложности в стране на данный момент подтверждено 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе, за весь период скончались 63 человека, выздоровели 580.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такое решение принято с целью снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Всего к настоящему моменту, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире заболели почти 1,5 млн человек.

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