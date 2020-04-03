Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России. Общее количество летальных исходов в результате заражения инфекцией достигло 34. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает оперштаб.

По последним данным, в стране за последние 24 часа был выявлен 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительные тесты на заболевание подтвердились в 32 регионах России, среди них ― 448 в Москве, 34 — в Подмосковье и 17 ― в Краснодарском крае.

Впервые диагноз COVID-19 был поставлен в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области.

Общее количество зараженных в стране достигло 4149, выздоровел 281 человек, в том числе за последние сутки ― 46.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 3 апреля, в мире коронавирусом заражены 1 017 567 человек, умерли 53 249, выздоровели 213 217.

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